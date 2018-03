Engie repasse dans le vert en 2017 avec un solide bénéfice

ENGIE

Paris - Engie a annoncé jeudi être repassé dans le vert en 2017 et a tenu ses objectifs financiers dans un contexte plus favorable pour les activités énergétiques sur lesquelles il a concentré sa stratégie.Le groupe a réalisé un bénéfice net de 1,4 milliard d'euros contre une perte de 415 millions un an plus tôt, ayant enregistré moins de dépréciations que sur l'exercice précédent.Pour 2017, elles atteignent cependant encore 1,3 milliard d'euros, principalement liées au stockage en France et à des centrales thermiques en Europe.Le résultat net récurrent, qui exclut des éléments exceptionnels, a progressé de 3,4% à 2,6 milliards, en haut de la fourchette de ses prévisions.L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a pour sa part reculé de 1,8% à 9,3 milliards d'euros, dans le bas de la fourchette annoncée. Il a souffert de cessions mais a bénéficié "de la bonne performance des moteurs de croissance, c'est-à-dire les activités de production d'électricité renouvelable et thermique contractée, d'infrastructures et de solutions clients", indique Engie. Sa progression organique est de 5,3%.Confronté au bouleversement du secteur européen de l'énergie, l'ex GDF Suez avait lancé en 2016 un plan de transformation sur trois ans. Le groupe veut se concentrer sur les énergies renouvelables, le gaz, les services énergétiques et les activités à prix régulés ou fixés par contrat, moins risquées que celles exposées aux prix de marché.Les résultats "prouvent la pertinence de la stratégie que nous mettons en oeuvre", a assuré la directrice générale Isabelle Kocher, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.Le repositionnement est déjà presque achevé: Engie a cédé pour 13,2 milliards d'euros d'actifs sur un programme de 15 milliards.Pour 2018, le groupe vise un résultat net récurrent compris entre 2,45 et 2,65 milliards d'euros, avec un Ebitda dans une "fourchette indicative" de 9,3 à 9,7 milliards d'euros."Le retour à la croissance organique (...) s'est confirmé et nous permet d'anticiper, pour 2018, des résultats solides et un dividende en hausse", a souligné Isabelle Kocher.jmi/tq/nas(©AFP / 08 mars 2018 07h37)