Engie tire les bénéfices de son changement de cap

ENGIE

EURONEXT

TOTAL

Paris - Le groupe énergétique Engie a renoué avec les bénéfices en 2017, commençant à récolter les fruits d'un repositionnement stratégique engagé il y a deux ans et désormais quasiment achevé.Il a atteint ses objectifs financiers annuels et a annoncé jeudi avoir réalisé un bénéfice net de 1,4 milliard d'euros contre une perte de 415 millions un an plus tôt, ayant enregistré moins de dépréciations que sur l'exercice précédent.Pour 2017, elles atteignent cependant encore 1,3 milliard d'euros, principalement liées au stockage en France et à des centrales thermiques en Europe.Le résultat net récurrent, qui exclut des éléments exceptionnels, a progressé de 3,4% à 2,6 milliards, en haut de la fourchette de ses prévisions.L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a pour sa part reculé de 1,8% à 9,3 milliards d'euros, dans le bas de la fourchette annoncée.Il a souffert de cessions mais a bénéficié "de la bonne performance des moteurs de croissance, c'est-à-dire les activités de production d'électricité renouvelable et thermique contractée, d'infrastructures et de solutions clients", indique Engie. Sa progression organique est de 5,3%.La bonne tenue de ces activités a compensé les déboires de l'activité nucléaire en Belgique ou la faiblesse de l'activité hydraulique en France.Confronté au bouleversement du secteur européen de l'énergie, l'ex GDF Suez avait lancé en 2016 un plan de transformation sur trois ans. Le groupe veut se concentrer sur les énergies renouvelables, le gaz, les services énergétiques et les activités à prix régulés ou fixés par contrat, moins risquées que celles exposées aux prix de marché.- "changement de cap" -Les résultats "prouvent la pertinence de la stratégie que nous mettons en oeuvre", a assuré la directrice générale Isabelle Kocher, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes."Notre changement de cap est achevé" et "Engie est un groupe bien différent de celui qu'il était il y a deux ans", a-t-elle souligné.Le repositionnement de l'entreprise - dont l'Etat est actionnaire à 24,10% - est en effet déjà presque terminé: Engie a cédé pour 13,2 milliards d'euros d'actifs (par exemple la vente d'activités dans le gaz naturel liquéfié à Total l'an dernier) sur un programme de 15 milliards. Les investissements atteignent 13,9 milliards sur les 14,3 milliards prévus.Les mesures d'économies ont aussi été relevées à la hausse de 100 millions d'euros, à 1,3 milliard de gains attendus en 2018 sur l'excédent brut d'exploitation.Pour cette année, le groupe vise un résultat net récurrent compris entre 2,45 et 2,65 milliards d'euros, avec un Ebitda dans une "fourchette indicative" de 9,3 à 9,7 milliards d'euros."Le retour à la croissance organique (...) s'est confirmé et nous permet d'anticiper, pour 2018, des résultats solides et un dividende en hausse", à 75 centimes par action, a souligné Isabelle Kocher.Cette dernière n'a pas réussi à obtenir la présidence du groupe pour en devenir PDG. Le conseil d'administration a en effet récemment choisi Jean-Pierre Clamadieu comme futur président pour succéder à Gérard Mestrallet au printemps, mettant ainsi fin à des mois de suspense et de tensions.Les résultats ont été bien accueillis à la Bourse de Paris, où l'action Engie prenait 3,68% à 13,11 euros jeudi matin vers 09H30, dans un marché en progression de 0,13%.jmi/tq/php(©AFP / 08 mars 2018 09h06)