Eni cède 10% d'une concession offshore égyptienne à Mubadala Petroleum

Rome - Le géant italien de l'énergie Eni a cédé au groupe Mubadala Petroleum une part de 10% de la concession offshore égyptienne de Shorouk, où se trouve la production de Zohr, le plus grand champ gazier de Méditerranée.La transaction est d'un montant de 934 millions USD, encore sujette à quelques conditions dont le feu vert des autorités égyptiennes.A travers sa filiale IEOC, Eni détient actuellement 60% de l'immense gisement de gaz offshore de Shorouk, au côté du russe Rosneft (30%) et du britannique BP (10%) à qui il a cédé ces parts.Eni est présent en Egypte depuis 1954 à travers cette filiale, qui produit 230.000 barils de pétrole par jour.Mubadala Petroleum est une filiale de Mubadala Investment Company, un fonds d'investssement d'Abu Dhabi.L'an passé, Eni a lancé la production de Zohr en Egypte, dans un délai record, puisqu'il avait été découvert seulement deux ans et demi plus tôt.Le géant italien a placé l'exploration et la découverte de nouveaux gisements au coeur de sa stratégie, qui s'accompagne parallèlement de la cession d'actifs, prioritairement via la dilution de participations dans des découvertes récentes importantes, comme dans celui de Zohr.Par ailleurs, Eni a annoncé dans un communiqué séparé l'acquisition de participations dans deux concessions offshore d'Abu Dhabi, pour un montant de 878 millions USD et une durée de 40 ans.Il a acquis 5% du gisement pétrolier Lower Zakuym (à 65 km des côtes d'Abu Dhabi) et 10% du gisement gazier et pétrolier d'Umm Shaif et Nasr (à 135 km des côtes). Le patron d'Eni, Claudio Descalzi, s'est déclaré "très content d'un accord créant une plus large présence d'Eni au Moyen-Orient, en ligne avec sa stratégie d'expansion".(©AFP / 11 mars 2018 18h46)