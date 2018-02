Eni renoue avec les bénéfices en 2017 grâce au rebond des cours de brut et une production record

ENI

Milan - Le géant italien Eni a annoncé vendredi avoir enregistré en 2017 un bénéfice net de 3,43 milliards d'euros, contre une perte de 1,46 milliard un an plus tôt, grâce au rebond des cours du brut et un niveau de production record.Ce chiffre est très largement supérieur aux attentes. Selon le consensus Factset Estimates, les analystes tablaient sur un bénéfice de 1,98 milliard d'euros.Sur le seul quatrième trimestre, le bénéfice net s'est envolé, atteignant 2,1 milliards, soit six fois plus que l'an passé à la même période, et ce alors que les analystes s'attendaient à 604 millions.Son bénéfice net ajusté - un indicateur scruté de près, qui exclut des éléments volatils et exceptionnels - a atteint sur l'année 2,4 milliards d'euros contre une perte de 340 millions un an plus tôt.Le chiffre d'affaires s'élève à 66,92 milliards d'euros, un résultat là aussi meilleur qu'attendu, les analystes pronostiquant 65,69 milliards.Ces résultats ont été favorisés par le rebond du cours du pétrole. L'an dernier, les cours se sont établis à 54 dollars le baril en moyenne contre 44 dollars en 2016.Eni a parallèlement accru sa production. Sur l'année, celle-ci a atteint 1,82 million de barils par jour, le niveau le plus haut de son histoire.Ce chiffre, qui représente une hausse de 3,2% par rapport à 2016, est en ligne avec ses prévisions.Fin octobre, le groupe avait revu à la baisse son objectif, tablant sur une moyenne de 1,815 million de barils par jour, contre 1,84 million précédemment.cco/spi(©AFP / 16 février 2018 07h24)