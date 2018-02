Enquête en Slovaquie sur le meurtre d'un journaliste d'investigation

Bratislava - La police slovaque a ouvert lundi une enquête sur le meurtre d'un journaliste d'investigation traquant des cas importants de fraude fiscale en Slovaquie, dont le corps a été découvert dans sa maison.Le meurtre de Jan Kuciak, 27 ans, travaillant pour le site d'informations aktuality.sk, était "très probablement lié" à son travail d'investigation, a déclaré aux médias le chef de la police, Tibor Gaspar.Les corps du journaliste et de sa compagne, Martina Kusnirova, ont été découverts dans leur maison à Velka Maca, à environ 65 kilomètres à l'est de Bratislava.Jan Kuciak a été tué d'une balle dans la poitrine alors que sa compagne a été touchée à la tête, selon M. Gaspar.La police estime que le double meurtre a été commis entre jeudi et dimanche. Les membres de la famille ont contacté la police, inquiets de ne pas pouvoir contacter le couple."Si la mort du journaliste d'investigation Jan Kuciak s'avère liée avec son travail, il s'agirait d'une attaque sans précédent contre la liberté de la presse et contre la démocratie en Slovaquie", a souligné le Premier ministre, Robert Fico.Le président du Parlement européen Antonio Tajani a condamné le meurtre."L'UE ne peut pas accepter qu'un journaliste soit tué pour avoir fait son travail. J'appelle les autorités slovaques à lancer une enquête minutieuse avec un soutien international si nécessaire", a écrit M. Tajani sur son compte Twitter.L'organisation Reporters sans frontières (RSF) a réclamé "l'ouverture d'une enquête afin de comprendre les circonstances exactes de la mort".(©AFP / 26 février 2018 14h42)