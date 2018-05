Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Neuchâtel, 14 mai 2018 (OFS) - En 2016, le salaire médian d'un emploi à plein temps était de 6502 francs bruts par mois pour l'ensemble de l'économie suisse. Les disparités salariales restent marquées selon les branches économiques et entre les régions. Près d'un tiers des salariés en Suisse touche des boni. Les écarts entre le haut et le bas de la pyramide générale des salaires sont restés stables entre 2008 et 2016. C'est ce que montrent les premiers résultats de l'enquête suisse sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (OFS).(Admin.ch / 14.05.2018 10h00)