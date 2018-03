Enquêtes en Israël: un proche de Netanyahu accepte de témoigner contre lui

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a essuyé un nouveau coup dur, un proche ayant accepté de témoigner contre lui dans l'une des enquêtes de corruption présumée le concernant, ont rapporté les médias lundi.La révélation de l'accord entre Nir Hefetz, ancien porte-parole des Netanyahu, et les enquêteurs intervient quelques heures avant la rencontre prévue à Washington entre le Premier ministre israélien et le président américain Donald Trump.Nir Hefetz a signé avec les enquêteurs un accord lui conférant le statut dit de "témoin d'Etat", en échange de la mansuétude de la justice dans l'affaire dite Bezeq, du nom du plus important groupe israélien de télécommunications.La police cherche à savoir si les Netanyahu ont cherché à s'assurer une couverture propice de la part du site d'information Walla en contrepartie de faveurs gouvernementales qui pourraient avoir rapporté des centaines de millions de dollars à Bezeq, selon la presse. Walla est la propriété de Shaul Elovitch, principal actionnaire de Bezeq.Nir Hefetz est le troisième proche ou ancien proche de M. Netanyahu à accepter de coopérer avec les enquêteurs dans au moins six enquêtes concernant directement ou indirectement le Premier ministre."La course permanente aux témoins d'Etat (de la part des enquêteurs) constitue la meilleure preuve possible qu'il n'y a rien (dans le dossier) et qu'il n'y aura rien", a estimé un collaborateur de M. Netanyahu.(©AFP / 05 mars 2018 16h48)