Entreprises stratégiques: les start-up s'inquiètent du projet gouvernemental

Paris - L'association France Digitale, qui regroupe start-up et investisseurs, a exprimé vendredi ses "plus vives inquiétudes" quant aux projets du gouvernement afin de protéger les entreprises françaises jugées stratégiques.Il faut "éviter une nouvelle affaire Dailymotion qui (affecterait) durablement l'attractivité de nos start-ups", a indiqué l'association en allusion au blocage, en 2013, du rachat par Yahoo de la plateforme française de vidéo par le ministre du Redressement productif Arnaud Montebourg.Edouard Philippe présentait vendredi de nouvelles mesures pour protéger les entreprises françaises jugées stratégiques.Selon des sources gouvernementales, le Premier ministre veut étendre la liste des secteurs protégés contre des investissements étrangers, ajoutant notamment le stockage de données numériques et l'intelligence artificielle.Le gouvernement veut également étendre la possibilité, prévue dans une ordonnance de 2014, de recourir aux "golden shares", ces "actions en or" ou "spécifiques" permettant à l'Etat de bloquer des prises de participations ou des cessions d'actif."Les investisseurs internationaux basés à Londres, Berlin, New York voire Moscou ont redécouvert l'Hexagone depuis la belle entrée en bourse de Criteo (fin 2013) et ont, depuis, été les chefs de file de plus de 60% des gros tours de tables réalisés par nos start-up", a déclaré Jean-David Chamboredon, le co-président de France Digitale, cité par le communiqué."Un sursaut protectionniste prendrait totalement à contre-courant cette dynamique", a-t-il estimé."Il est légitime de vouloir protéger nos innovations contre les prédateurs mais gardons à l'esprit qu'il ne peut y avoir de champions du numériques français sans alliés étrangers", a souligné de son côté Fleur Pellerin, administratrice de France Digitale et ministre de l'économie numérique dans le précédent quinquennat.lby/tq/nas(©AFP / 16 février 2018 17h47)