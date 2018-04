Envolée du streaming, croissance record de l'industrie musicale en 2017

New York - Les ventes mondiales de musique ont enregistré une croissance record en 2017, avec une hausse de 8,1%, le numérique représentant pour la première fois la majorité des revenus grâce au boom du streaming, selon la Fédération internationale de l'industrie phonographique (Ifpi).La musique enregistrée a rapporté quelque 17,3 milliards de dollars l'an dernier. Les ventes de musique numérique, jusqu'ici à peu près équivalente aux ventes physiques au niveau mondial ont représenté 54% de ce total, a indiqué l'Ifpi dans son rapport annuel.C'est la troisième année consécutive de croissance, et la progression la plus forte depuis que l'Ifpi a commencé à publier des chiffres mondiaux en 1997.L'industrie musicale n'a cependant pas encore retrouvé ses niveaux d'avant l'arrivée d'internet et du piratage de la musique qui a vu ses ventes s'éroder à partir des années 1990, a souligné Frances Moore, qui préside l'Ifpi, lors d'une conférence de presse téléphonique.La reprise actuelle est due presque entièrement à la progression des services de streaming incarnés par Spotify, récemment introduit en Bourse, Deezer ou Apple Music.Quelque 176 millions de personnes dans le monde ont payé pour des abonnements à de tels services en 2017, dont 64 millions de nouveaux abonnés, avec encore une forte marge de progression au niveau mondial.Les ventes physiques ont elles continué à baisser, avec pour exception notable les disques vinyle qui, même s'ils restent l'apanage d'une frange d'audiophiles, ont connu une croissance de 22,3%.(©AFP / 24 avril 2018 12h31)