Eolien: Engie remporte un projet de 200 MW en Inde

Paris - Le groupe français Engie a annoncé vendredi avoir remporté un projet éolien de 200 mégawatts (MW) en Inde, dans le cadre d'un appel d'offres organisé par la compagnie publique Solar Energy Corporation of India.Engie a remporté ce projet éolien dans l'Etat de Tamil Nadu (sud du pays) au tarif de 2,51 roupies par kilowatt-heure, soit environ 31,5 euros par mégawatt-heure, selon un communiqué. Un contrat d'achat d'électricité a été signé sur 25 ans.Le groupe avait remporté un autre projet de 50 MW dans ce même Etat au mois de mars, après avoir gagné en début d'année son premier projet éolien en Inde d'une capacité de 30 MW dans l'Etat de Gujarat (est).Présent depuis plus de 20 ans en Inde, Engie y détient plus d'un gigawatt de capacités de production d'électricité renouvelable, installées ou en construction.En dehors de l'éolien, le groupe exploite une capacité solaire totale installée de 810 MWc(mégawatt-crête, la puissance électrique maximale). Dans ce pays, Engie compte environ 1.000 employés, dans la production d'électricité mais aussi l'ingénierie et les services à l'énergie.vac/edy/pb(©AFP / 06 avril 2018 17h15)