Eolien en mer/Tréport: report de l'avis de l'Agence pour la biodiversité

L'avis de l'Agence française pour la biodiversité (AFB) sur le projet de parc éolien en mer du Tréport (Seine-Maritime), attendu cette semaine, a été reporté, a indiqué lundi le directeur général de l'AFB.Le groupe Engie a remporté en consortium en 2014 l'appel d'offres pour la construction de ce parc éolien en mer de près de 500 mégawatts, qui prévoit d'installer 62 éoliennes au large du Tréport.Le projet, contesté en Normandie, notamment par les pêcheurs locaux qui critiquent la zone choisie, requiert un avis conforme du Conseil d'administration de l'AFB, car une partie de son périmètre se trouve dans le Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale, qui dépend de l'Agence."La démarche du Conseil d'administration a été de dire +on souhaite instruire le sujet, creuser le dossier, challenger le porteur de projet sur la base des premières analyses du conseil de gestion, c'est ce qui est en cours", a déclaré lundi le directeur général de l'AFB Christophe Aubel lors d'une conférence de presse.En octobre, le conseil de gestion du Parc naturel marin avait rendu un avis défavorable sur le projet, mais en décembre, Engie avait proposé plusieurs modifications pour rassurer les pêcheurs et réduire l'impact du projet sur l'environnement."A un moment, il y avait une date arrêtée pour un conseil d'administration (de l'AFB) le 1er février. On a décalé un peu parce que le dossier et l'instruction du dossier technique -- c'est des kilos de papier-- n'est pas terminé", a précisé M. Aubel, évoquant désormais une réunion "courant février, plutôt la seconde quinzaine".En théorie, l'AFB peut rendre un avis favorable, avec ou sans prescriptions, ou défavorable qui empêche l'autorisation du projet en l'état.La directrice générale d'Engie, Isabelle Kocher, avait estimé la semaine dernière qu'un avis défavorable serait "un signal très négatif" pour la filière éolienne en mer française.(©AFP / 29 janvier 2018 16h42)