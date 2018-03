Eolien offshore: STX livre l'une des plus grandes sous-stations électriques européennes

STX OFFSHORE & SHIPBUILDING

E.ON

STATOIL

Saint-Nazaire - STX France a livré jeudi une gigantesque sous-station électrique à destination d'un parc éolien offshore en mer Baltique, sa deuxième livraison en deux mois dans les énergies marines renouvelables (EMR), un secteur dans lequel le chantier naval de Saint-Nazaire veut devenir un leader européen.Destinée au champ d'Arkona au large des côtes allemandes en mer Baltique, développé par le groupe allemand E.ON associé au norvégien Statoil, cette plateforme est "la plus grosse en courant alternatif jamais construite", a souligné Laurent Castaing, directeur général de STX France.La partie supérieure de cette sous-station présente des dimensions "exceptionnelles": longue de 50 mètres et large de 35 mètres, elle pèse 4.000 tonnes. Avec la fondation qui sera posée en mer, le poids total de la plateforme atteindra 5.500 tonnes.Centre névralgique du futur parc, elle doit raccorder 60 éoliennes d'une capacité totale de 385 mégawatts (MW) à une station à terre et ainsi permettre d'alimenter en électricité propre 400.000 foyers allemands à partir de 2019.La sous-station doit quitter le port de Saint-Nazaire le 15 mars, transportée dans une barge jusqu'en mer Baltique.Cette livraison fait suite à celle le 10 janvier par STX France d'une autre sous-station électrique, d'une capacité de 309 MW, destinée à un champ éolien en mer du Nord pour le consortium belge Rentel.Ces deux commandes majeures dans les EMR, engrangées en 2015 et 2016 et incluant la conception, la fabrication, le transport ainsi que la maintenance des sous-stations électriques, avaient concrétisé le choix du chantier naval de diversifier ses activités. Ce choix avait été fait il y a plus de sept ans, alors que la construction navale, son coeur de métier, était à la peine."Notre ambition était d'être parmi les trois grands constructeurs de sous-stations. Aujourd'hui, avec les livraisons de ces deux sous-stations, nous sommes bien sur le podium", s'est réjoui Laurent Castaing.STX France, qui s'est doté en 2015 d'une usine entièrement dédiée aux EMR, emploie 180 personnes à temps plein dans ce secteur, sur quelque 2.600 salariés au total.asl/jlv/pb(©AFP / 01 mars 2018 16h50)