Equateur: démission de deux ministres à cause des violences à la frontière colombienne

Quito - Les ministres équatoriens de l'Intérieur et de la Défense ont démissionné vendredi, faute de résultats dans la lutte contre les violences qui secouent la frontière avec la Colombie, où sept personnes ont été tuées récemment.Le président Lenin Moreno "a accepté la démission" des ministres de l'Intérieur César Navas et de la Défense Patricio Zambrano, a annoncé le porte-parole du gouvernement Andrés Michelena.L'exécutif a annoncé un peu plus tard que Lino Toscanini avait été nommé à l'Intérieur et le général en retraite Oswaldo Jarrin à la Défense.Les démissions de vendredi interviennent alors que le délai fixé par le président Moreno pour mettre un terme à la vague de violences qui frappe la région frontalière entre l'Equateur et la Colombie depuis trois mois vient d'expirer.Les autorités des deux pays pointent du doigt des dissidents de l'ex-guérilla colombienne des Farc, notamment accusés de l'enlèvement et de l'assassinat d'une équipe de trois employés du journal El Comercio de Quito.Outre ces trois personnes, quatre militaires ont également été tués ces dernières semaines. Ces exactions ont aussi fait une quarantaine de blessés depuis fin janvier.L'Equateur et la Colombie ont lancé ces derniers jours une chasse à l'homme pour retrouver le chef de ces dissidents des Farc, Walter Artizala, alias Guacho, pour lequel ils offrent une récompense de 230.000 dollars.Plusieurs personnes ont été capturées mais le leader de ce groupe, accusé d'être lié au trafic de drogues en direction des Etats-Unis, est toujours en liberté.(©AFP / 28 avril 2018 00h27)