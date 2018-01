Erdogan accuse les Etats-Unis et Israël d'ingérence en Iran et au Pakistan

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé vendredi les Etats-Unis et Israël de s'immiscer dans les affaires de l'Iran tandis que le pays a été secoué par un vaste mouvement de protestation pendant plusieurs jours.Après cinq jours d'importantes protestations du 28 décembre au 1er janvier, le pays a retrouvé généralement le calme au prix d'un déploiement important des forces de sécurité. Au total 21 personnes ont été tuées et des centaines arrêtées au cours de ces manifestations."Il est impossible pour nous de trouver juste que certains pays, surtout les Etats-Unis et Israël, s'immiscent dans les affaires internes de l'Iran et du Pakistan", a déclaré M. Erdogan lors d'une conférence de presse télévisée à Istanbul, avant son départ pour Paris où il doit rencontrer son homologue français Emmanuel Macron."Cela soulève les gens les uns contre les autres dans ces pays. Quel dommage de voir cela pratiqué dans de nombreux pays à travers le monde", a-t-il ajouté.Le chef de l'Etat turc n'a pas détaillé à quoi il faisait référence au Pakistan, mais ces déclarations viennent quelques jours après que le président américain Donald Trump a menacé de supprimer l'aide fournie à ce pays accusé de ne pas en faire assez contre le terrorisme.Aprés avoir évoqué l'Irak, la Syrie, l'Egypte, la Libye, la Palestine, la Tunisie, le Soudan et le Tchad, M. Erdogan a affirmé qu'"un jeu est en cours" dans un certain nombre de pays, "tous musulmans"."Ils prennent des mesures pour s'approprier les richesses des sous-sols de tous ces pays", a-t-il ajouté.M. Erdogan s'est entretenu en début de semaine avec son homologue iranien Hassan Rohani auquel il a affirmé souhaiter la préservation de "la paix et la stabilité" en Iran.(©AFP / 05 janvier 2018 12h05)