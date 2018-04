Erdogan dit à Poutine son "inquiétude" au sujet des attaques dans la Ghouta en Syrie

Ankara - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a dit lundi à son homologue russe Vladimir Poutine son "inquiétude" au sujet des attaques dans la Ghouta en Syrie, au cours d'un entretien téléphonique après un présumé bombardement chimique imputé au régime de Damas, a annoncé Ankara.Si la source à la présidence turque n'a pas mentionné l'éventuel usage de substances chimiques dans l'attaque qui a fait 48 morts samedi dans la Ghouta, le porte-parole du gouvernement, Bekir Bozdag, qui s'exprimait quelques heures plus tard, a affirmé qu'il était "très clair que des armes chimiques ont été utilisées"."Mais il est évidemment de la plus haute importance que des experts mènent l'enquête", a néanmoins ajouté M. Bozdag pendant une conférence de presse télévisée.Une source à la présidence turque avait déclaré plus tôt qu'au cours d'un entretien téléphonique avec M. Poutine, le président Erdogan avait "exprimé son inquiétude à propos des attaques contre Douma et la Ghouta orientale".Il a par ailleurs insisté sur l'importance pour la Turquie et la Russie de "travailler ensemble pour empêcher la mort de civils et permettre l'accès à l'aide humanitaire", a ajouté cette source.La Russie, principal allié de Bachar al-Assad, et la Turquie, soutien des rebelles, coopèrent étroitement sur le dossier syrien.La discussion entre les deux dirigeants a eu lieu après des allégations de secouristes, non vérifiées de source indépendante, faisant état d'une attaque présumée aux "gaz toxiques" à Douma, la dernière poche rebelle près de Damas que le régime cherche à reprendre pour parachever sa reconquête de la Ghouta orientale.Des spécialistes russes qui ont enquêté dans cette ville n'ont trouvé "aucune trace" de substances chimiques, a assuré le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov lundi, tandis que l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) a annoncé enquêter sur la question.Dans un communiqué diffusé dimanche, le ministère turc des Affaires étrangères avait vivement condamné cette "attaque aux armes chimiques", ajoutant soupçonner "fortement qu'elle ait été menée par le régime" de Bachar al-Assad."Le régime syrien a déjà utilisé des armes chimiques par le passé, le monde s'était soulevé, des enquêtes avaient été réalisées, mais aucune mesure n'a été prise", a affirmé M. Bozdag.Interrogé sur les déclarations du président américain Donald Trump qui a promis des "décisions majeures" sur la Syrie sous 48 heures, le porte-parole du gouvernement turc a ajouté qu'il était "de la plus haute importance que la communauté internationale réagisse collectivement".(©AFP / 09 avril 2018 19h17)