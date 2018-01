Erdogan espère terminer "en très peu de temps" l'incursion turque en Syrie

Istanbul - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a dit espérer dimanche que l'offensive lancée par Ankara dans le nord de la Syrie contre une milice kurde serait terminée "en très peu de temps"."Si Dieu le veut, nous terminerons cette opération en très peu de temps", a déclaré lors d'un discours à Bursa (nord-ouest) M. Erdogan, qui s'exprimait pour la première fois depuis le lancement, samedi, d'une offensive turque contre les Unités de protection du peuple (YPG) dans la région d'Afrine.Le Premier ministre Binali Yildirim, cité par les médias, a affirmé que des soldats turcs étaient entrés dimanche matin en Syrie dans le cadre de cette opération qui a débuté samedi soir avec des bombardements de l'aviation."Nous sommes restés en contact toute la nuit avec le Premier ministre (Yildirim) et le chef d'état-major (Hulusi Akar)", a déclaré M. Erdogan, appelant ses concitoyens à "prier" pour les soldats qui prennent part à l'offensive.Le chef de l'Etat turc a par ailleurs mis en garde le principal parti prokurde de Turquie, le HDP, contre toute tentative d'organiser des manifestations d'opposition à l'offensive."Laissez-moi vous dire ceci : vous êtes suivis à la trace", a lancé M. Erdogan, ajoutant : "Quelle que soit la place (publique) où vous sortirez, nos forces de sécurité seront sur vous".La Turquie accuse les YPG d'être la branche en Syrie du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), une organisation classée "terroriste" par Ankara et ses alliés occidentaux et qui mène une sanglante guérilla sur le sol turc depuis 1984.Mais les YPG sont aussi l'épine dorsale des Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance de combattants kurdes et arabes soutenue par les Etats-Unis pour combattre le groupe Etat islamique dans le nord de la Syrie.(©AFP / 21 janvier 2018 12h26)