Erdogan se dit préoccupé par le "bras-de-fer" engagé par certains pays en Syrie

Ankara (Turquie) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est dit préoccupé jeudi par le "bras-de-fer" entre puissances étrangères au sujet de la Syrie, alors que les tensions montent entre Washington et Moscou après des menaces de frappes américaines imminentes."Nous sommes extrêmement préoccupés du fait que certains pays s'appuient sur leur force militaire pour transformer la Syrie en terrain pour leur bras-de-fer", a-t-il déclaré lors d'un discours télévisé à Ankara."Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec (le président russe Vladimir) Poutine et nous allons discuter à nouveau des moyens d'arrêter ensemble ces massacres chimiques", a-t-il poursuivi.La veille au soir, M. Erdogan s'est entretenu au téléphone avec son homologue américain Donald Trump pour évoquer la crise en Syrie.Ces échanges surviennent alors que M. Trump a averti mercredi d'une riposte imminente au bombardement chimique présumé imputé au régime en Syrie, portant la tension avec la Russie à son sommet depuis le début de cette crise.Ankara et Washington, sont alliés au sein de l'Otan, mais leurs relations sont particulièrement tendues depuis de longs mois en raison notamment du soutien apporté par les Etats-Unis à une milice kurde syrienne considérée comme "terroriste" par la Turquie.Par ailleurs, la Turquie, soutien des rebelles syriens, et la Russie, soutien du régime de Damas, coopèrent étroitement sur le dossier syrien.Le Premier ministre turc a exhorté mercredi Moscou et Washington à cesser leur "bagarre de rue" au sujet de possibles frappes contre Damas.Une attaque chimique présumée commise dans la Ghouta orientale, près de Damas, samedi a causé la mort de dizaines de personnes et un tollé international. Le régime est pointé du doigt, mais dément fermement l'utilisation d'armes chimiques."A nos yeux, le régime syrien a déjà un dossier entaché", a affirmé le président Erdogan."Il y a de forts soupçons qui indiquent que c'est le régime qui a commis" cette attaque, a pour sa part estimé jeudi le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères, Hami Aksoy, lors d'une conférence de presse."Les attaques chimiques constituent un crime contre l'humanité, et ces crimes ne peuvent pas rester impunis. Parce que s'ils restent impunis, ils se répètent", a-t-il ajouté.(©AFP / 12 avril 2018 10h40)