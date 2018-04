Ericsson s'envole en Bourse après un 1T "encourageant"

ERICSSON

Stockholm - L'équipementier en télécoms suédois Ericsson a largement réduit sa perte nette au premier trimestre, à 80 millions d'euros, un résultat qualifié d'"encourageant" par la direction, faisant prendre au titre plus de 16% vendredi à la Bourse de Stockholm.Peu après 11h00 (09h00 GMT), le titre gagnait 16,56% dans un marché orienté à la hausse (0,79%).Au premier trimestre 2018, le chiffre d'affaires a toutefois reculé de 9%, à 42 milliards d'euros, plombé par un effet défavorable de change et un recul des ventes en Asie.Mais Ericsson s'est félicité de l'amélioration de sa marge brute qui a gagné 17 points sur un an, à 36%."Nos efforts pour améliorer l'efficacité dans la livraison des services et les coûts généraux commencent à porter leurs fruits", a relevé le directeur-général Börje Ekholm, dans un communiqué."Ericsson affiche un optimisme quant à son avenir depuis un certain temps, mais c'est la première fois que les résultats vont dans ce sens", a expliqué à l'AFP Joakim Bornold, économiste de la banque d'investissement Nordnet.Début 2017, Ericsson a lancé un plan de restructuration qui doit délaisser les activités non rentables, dans la télévision et le "cloud" (stockage informatique à distance), pour se concentrer sur les réseaux, les services numériques et les objets connectés.Dans les réseaux, secteur où Ericsson veut rester l'un des grands fournisseurs mondiaux face à des concurrents comme Nokia, Huawei ou ZTE, la marge opérationnelle s'est redressée à 11,8%, contre 8,6% un an auparavant. La marge brute a elle augmenté à 38,9%, contre 31,7%.L'amélioration des chiffres d'Ericsson est due "à son programme de réduction des coûts et non à l'augmentation des revenus", a précisé Joakim Bornold. "Cela montre clairement que la reconstruction est sur la bonne voie", a-t-il ajouté.De son côté, le PDG d'Ericsson l'assure: "nous avons complétement confiance dans le fait que nous allons atteindre les 10 milliards (de réduction de coûts) d'ici la fin du premier semestre". "Nous avons un plan pour qu'Ericsson soit plus fort dans cinq ans", a-t-il déclaré à l'agence de presse TT.Lors du premier trimestre, Ericsson a licencié plus de 3.000 personnes. Depuis le début des restructurations, près de 18.000 postes ont été supprimés.cbw-hdy/spi(©AFP / 20 avril 2018 09h31)