Erreurs de saisie: Formosa Petrochemical perd 3 milliards de dollars

La capitalisation boursière de la troisième société de Taïwan a dégringolé de 3 milliards de dollars en quelques minutes mercredi, en raison d'erreurs humaines dans le passage d'ordres, a indiqué la Bourse de Taipei.Les manoeuvres apparemment involontaires, dues à un doigt qui dérape sur le clavier et tape un mauvais caractère ("fat finger" en anglais), ont entraîné une chute de 8,23% du titre de Formosa Petrochemical Corp à la clôture.Il y a déjà eu par le passé plusieurs erreurs dues à des "gros doigts" sur les marchés financiers dans le monde.Ainsi, en octobre 2014, des centaines de milliards de dollars dans les passages d'ordres de quelques grosses entreprises japonaises ont dû être annulés, probablement à cause d'une erreur de "gros doigts".Et, en octobre 2015, un jeune banquier de Deutsche Bank a transferé malencontreusement 6 milliards de dollars à un client d'un fonds souverain, avait rapporté le Financial Times. L'argent avait été retourné le jour même.(©AFP / 21 mars 2018 13h32)