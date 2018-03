Esker: résultats et investissements en hausse

ESKER

Lyon - Esker, éditeur de logiciels permettant aux entreprises de dématérialiser leurs documents de gestion, a publié jeudi des résultats en hausse modérée dans un contexte d'accélération de ses investissements.Le groupe lyonnais a dégagé un bénéfice net de 6,7 millions d'euros en 2017, en progression de 7,0% sur un an, selon un communiqué.Son résultat d'exploitation a cru de 5,3% à 10,2 millions d'euros sur des facturations de 76,0 millions d'euros, en amélioration de 15,3%.Pour suivre la croissance de son activité, Esker a accru l'an dernier ses effectifs de 12%, pour les porter à 503 personnes. En particulier, les effectifs de la recherche et développement ont bondi de 18% et ceux du "consulting", qui intègre les solutions Esker chez les clients, de 27%.Pour l'année en cours, le groupe table sur une accélération de sa croissance organique (hors acquisitions et effets de changes) par rapport aux +11% de 2017.Il avertit toutefois qu'une "évolution défavorable du cours du dollar américain par rapport à l'euro pourrait venir ralentir de façon conjoncturelle la croissance de (sa) rentabilité".fga/san/bh(©AFP / 22 mars 2018 17h58)