Esker table sur une croissance "à deux chiffres" en 2018 après une année 2017 record

ESKER

Lyon - Esker, éditeur de logiciels permettant aux entreprises de dématérialiser leurs documents de gestion, table sur une nouvelle croissance organique "à deux chiffres" cette année, après un exercice 2017 record.La société lyonnaise explique, dans un communiqué publié mardi, avoir signé l'an dernier des contrats d'une valeur encore jamais atteinte, qui viendront alimenter sa croissance en 2018 et les années suivantes.Esker peut se permettre de faire des prévisions car ses activités récurrentes représentent désormais près de 80% de son chiffre d'affaires.L'an dernier, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 76,1 millions d'euros, en hausse de 15%. A taux de change et périmètre constant, il augmente encore de 11%, conformément à ses promesses d'une hausse à deux chiffres.Pour autant, Esker ne table que sur une "légère" croissance de son résultat opérationnel, en raison de la parité défavorable du dollar.Sur le seul quatrième trimestre, l'activité a été plus dynamique encore (+16%), à 20,2 millions d'euros.Le chiffre d'affaires, tant de l'année que du quatrième trimestre, constitue des records pour le groupe.Esker, qui dispose de 11,3 millions d'euros de trésorerie nette et d'un important autocontrôle, réaffirme par ailleurs disposer "de l'autonomie financière nécessaire à la poursuite de sa stratégie combinant croissance organique et acquisitions".fga/dfa/gib(©AFP / 16 janvier 2018 17h33)