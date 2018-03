Espagne: 10 policiers blessés, 6 arrestations dans des heurts à Madrid

Dix policiers ont été blessés et six personnes arrêtées lors de heurts dans le centre de Madrid jeudi soir après le décès d'un vendeur à la sauvette sénégalais, a indiqué vendredi la police espagnole."Le nombre de blessés est de dix policiers nationaux. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas plus de blessés parmi les policiers municipaux", a expliqué à l'AFP un porte-parole de la police nationale.Contactée, la police municipale n'a pas souhaité faire de déclarations.Par ailleurs, six personnes de nationalité espagnole ont été arrêtées, dont un mineur et une femme, selon la police nationale.Les heurts, inhabituels dans la capitale espagnole, avaient démarré vers 20H30 GMT lorsqu'une manifestation de protestation suite au décès d'un Sénégalais d'une trentaine d'années. Mam M'Baye Diaye était vendeur à la sauvette sur la place de la Puerta del Sol, la plus célèbre de Madrid, selon les témoignages de plusieurs Sénégalais.Des protestataires ont jeté des pierres, pavés, bouteilles sur un camion de pompiers et les forces de l'ordre, qui ont répliqué notamment en tirant des balles en caoutchouc. Dans des rues adjacentes et au-delà, ont été incendiés des éléments de mobilier urbain et des vélos.Les services d'urgence ont indiqué que l'homme avait été trouvé inconscient dans une rue par une patrouille de police. Quand les secours sont arrivés "il y avait une patrouille de police municipale qui passait par là et qui l'a vu en premier, ils étaient en train de faire des gestes de réanimation", a indiqué à l'AFP un porte-parole des services d'urgence.Mais plusieurs Sénégalais rencontrés par l'AFP ont affirmé que son dècès faisait suite à une course poursuite avec la police municipale.La présidente de la région de Madrid Cristina Cifuentes a regretté vendredi matin son décès en avançant cependant qu'il était sans doute lié à des "causes naturelles".(©AFP / 16 mars 2018 17h37)