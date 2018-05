Espagne: 532 migrants secourus en Méditerranée durant le week-end

Madrid - Les services espagnols de sauvetage en mer ont annoncé dimanche avoir secouru ce week-end 532 migrants qui tentaient de traverser la Méditerranée à partir de l'Afrique du Nord.Les bateaux de sauvetage ont recueilli dimanche 239 migrants à bord de huit petits bateaux, au large de la côte sud de l'Espagne. Samedi, ils en avaient secouru 293 qui tentaient la traversée à bord de neuf embarcations.Trois des bateaux ont coulé dimanche juste après le sauvetage des migrants, à cause de leur "piètre état", ont déclaré les services maritimes sur Twitter.Les conditions météorologiques favorables dans le détroit de Gibraltar semblent être à l'origine de la hausse des tentatives de traversée de la Méditerranée.Chaque année, des dizaines de milliers de migrants tentent de gagner l'Espagne et d'autres pays du sud de l'Europe en traversant la mer dans des embarcations qui, pour la plupart, ne sont pas conçues pour la navigation en haute mer, et des milliers d'entre eux meurent noyés.L'Espagne est la troisième porte d'entrée de l'immigration clandestine vers l'Europe, derrière l'Italie et la Grèce.La route de l'Espagne, passant par le Maroc, est de plus en plus empruntée par les migrants africains qui évitent la Libye en proie au chaos.Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), plus de 22.400 personnes sont arrivées en Espagne par voie maritime en 2017. 223 ont perdu la vie.(©AFP / 27 mai 2018 14h16)