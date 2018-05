Espagne: Rajoy rend hommage aux victimes de l'ETA

Madrid - Le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy a rendu vendredi hommage à toutes les victimes du groupe séparatiste basque ETA et promis que tous ses crimes seraient jugés et les condamnations exécutées."Les condamnations continueront à être exécutées" et "il n'y aura pas d'impunité", a-t-il déclaré au lendemain de la dissolution officielle du groupe armé."Aujourd'hui, alors que l'ETA a enfin annoncé sa dissolution, il faut que nos pensées soient pour les victimes", a-t-il dit, citant le chiffre de 853 morts, selon le dernier décompte du gouvernement."J'invite toute la société espagnole à se souvenir (des victimes) une par une dans la singularité unique de leurs vies arrachées (...) Ce n'est pas une statistique, ce sont des personnes", a souligné M. Rajoy."Toutes furent assassinées injustement, cruellement et à toutes nous leur devons souvenir et hommage. A elles, à leurs familles et aux centaines d'Espagnols qui ont survécu à la violence terroriste mais qui souffrent pour toujours des séquelles de la cruauté" de l'ETA, a-t-il dit."Aujourd'hui, nous pouvons dire catégoriquement que la démocratie espagnole a vaincu l'ETA. L'ETA disparaît mais les dégâts causés ne disparaissent pas, pas plus que la douleur irréparable qu'elle a semée tant de fois".Le groupe séparatiste "n'obtiendra rien en annonçant sa dissolution", a-t-il de nouveau martelé."Les enquêtes sur les crimes de l'ETA continueront, ses délits continueront à être jugés et les condamnations continueront à être exécutées. Car les démocraties répondent aux crimes par la justice"."Il n'y a pas eu et il n'y aura pas d'impunité, nous ne leur devons rien", a affirmé M. Rajoy."Nous veillerons toujours à ce que rien de tout cela ne se produise de nouveau, et à ce que personne ne tente de réécrire ce passage de l'histoire", a-t-il ajouté.L'ETA a annoncé jeudi sa dissolution et la fin de toute activité politique, mettant ainsi un point final à la dernière insurrection armée d'Europe occidentale, qui a fait plus de 800 morts et des milliers de blessés en quatre décennies.(©AFP / 04 mai 2018 11h42)