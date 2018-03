Espagne: des milliers de manifestants à Barcelone après l'arrestation de Puigdemont

Barcelone - Des milliers de manifestants brandissant des drapeaux indépendantistes catalans sont descendus dimanche dans les rues de Barcelone après l'arrestation en Allemagne de l'ancien président Carles Puigdemont, réclamé par la justice espagnole, a constaté l'AFP.A l'appel d'un groupe séparatiste radical, les Comités de défense de la République, les militants se sont retrouvés sur les Ramblas, célèbres avenues au centre de Barcelone, criant "Liberté pour les prisonniers politiques" ou "Puigdemont notre président".M. Puigdemont a été arrêté dimanche à la frontière entre le Danemark et l'Allemagne, en vertu d'un mandat d'arrêt émis par l'Espagne. Il a été formellement inculpé vendredi de "rébellion", un délit passible de 30 ans de prison, avec 14 dirigeants séparatistes. Douze autres ont été inculpés de charges moins lourdes."Ce qu'ils nous font est totalement démesuré. Ils nous traitent comme des criminels parce que nous réclamons l'indépendance", s'est exclamé les larmes au yeux Rosa Vela, une professeure de 60 años.Les manifestants se sont ensuite dirigés vers la délégation de la Commission européenne dans la métropole catalane, criant "Cette Europe est une honte !".M. Puigdemont avait quitté l'Espagne après la proclamation d'une République de Catalogne le 27 octobre dernier. Il s'était installé à Bruxelles dans l'espoir, déçu, de recueillir des appuis en Europe pour la cause de l'indépendance de la Catalogne, une des plus riches régions d'Espagne.(©AFP / 25 mars 2018 15h32)