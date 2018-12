Espagne: deux autres dirigeants indépendantistes en grève de la faim

Barcelone - Deux dirigeants indépendantistes catalans attendant en prison leur procès pour leur rôle dans la tentative de sécession d'octobre 2017 ont annoncé lundi qu'ils s'unissaient à la grève de la faim lancée samedi par deux autres séparatistes incarcérés."Nous nous unissons à la protestation pacifique que nos collègues, Jordi Sánchez et Jordi Turull, ont déjà entamée", ont indiqué dans un communiqué Josep Rull et Joaquim Forn.Anciens "ministres" du gouvernement régional catalan, Rull et Forn sont actuellement en détention provisoire dans la prison de Lledoners, près de Barcelone, comme Sanchez, ex-président de l'influente association ANC, et Turull, lui aussi ancien "ministre" régional.A travers cette grève de la faim, qu'ils entameront à minuit dans la nuit de lundi à mardi, Rull et Forn entendent eux aussi sensibiliser sur leur sort et sur l'"injustice" dont ils s'estiment victimes de la part de la justice espagnole.Ils dénoncent en particulier le "comportement injuste et arbitraire" du Tribunal Constitutionnel qu'ils accusent de bloquer leurs recours afin de les empêcher de se tourner vers la justice européenne."La grève de la faim que nous entamons est une mesure extrême de protestation" mais "l'arbitraire judiciaire avec lequel nous sommes traités rend légitime notre décision", disent-ils dans leur communiqué.Leur procès est attendu à Madrid début 2019. Au total, 18 dirigeants indépendantistes seront jugés, dont neuf sont actuellement en détention provisoire.Le parquet a requis début novembre de lourdes peines de prison à leur encontre allant jusqu'à 25 ans dans le cas de l'ancien vice-président catalan Oriol Junqueras, lui aussi emprisonné à Lledoners.Jugeant samedi que cette grève de la faim n'était "évidemment pas une bonne nouvelle", le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a estimé qu'elle n'était pas justifiée car les droits des séparatistes détenus sont, selon lui, respectés."Il est important d'insister sur le fait qu'ils bénéficieront d'un procès équitable car nous vivons dans une société fondée sur l'état de droit et où le pouvoir judiciaire est indépendant", a-t-il dit.(©AFP / 03 décembre 2018 17h57)