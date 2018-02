Espagne: deux villes mettent en place des bus de nuit pour femmes

Les villes espagnoles de Bilbao (nord) et Terrassa (nord-est) vont mettre en place des trajets de bus de nuit adaptés aux femmes, avec la possibilité de haltes à la demande, a-t-on appris mardi auprès de leurs mairies.Le projet, approuvé fin janvier par les deux conseils municipaux, vise à limiter les déplacements solitaires des femmes la nuit, et donc les risques d'agressions.Des initiatives similaires ont déjà été mises en place depuis novembre 2017 en France, à Nantes (ouest) et Bordeaux (sud-ouest).La municipalité de Bilbao, qui a expliqué avoir déjà intégré la proposition au règlement des "Bilbobus" municipaux, travaillera à la mise en place concrète d'ici un mois.Les bus ne s'arrêteront pas à la demande, mais des arrêts supplémentaires seront mis en place, a expliqué à l'AFP Miriam Izquierdo, en charge des transports urbains collectifs.Dans la banlieue de Barcelone, Terrassa a lancé fin janvier une étude pour mettre en place des mesures en ce sens, après un vote unanime du conseil municipal.Pour Gracia Garcia, conseillère en charge des politiques de genre à Terrassa, il s'agit avant tout d'une "mesure préventive". "Nous sommes une municipalité (socialiste, ndlr) féministe et il est important de lutter", a-t-elle ajouté.D'autres villes du pays ont également fait part de leur intérêt, comme à Saint-Sébastien et à Vitoria (nord). A Valence (est), les fréquences des bus de nuit ont déjà été augmentées, pour éviter aux femmes d'attendre seules.Selon le baromètre du Centre d'enquêtes sociologiques (CIS), rendu public lundi, 4,6 % de la population espagnole se s'inquiète des violences faites aux femmes, le taux le plus élevé depuis 2008.En 2017, 49 Espagnoles ont été tuées dans des affaires de violences liée à leur condition de femmes.Depuis plusieurs années, l'Espagne a fait des violences faites aux femmes une cause nationale. En 2004, le pays avait ainsi adopté une loi pionnière pour punir spécifiquement ce type d'acte et mieux protéger les victimes.(©AFP / 06 février 2018 13h24)