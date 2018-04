Espagne: le nombre de chômeurs baisse à 3,42 millions

Le nombre de chômeurs en Espagne a baissé au mois de mars à 3,42 millions de demandeurs d'emploi, a annoncé mardi le ministère de l'Emploi.Cela représente "son niveau le plus bas des neuf dernières années" pour un mois de mars, selon le ministère.La baisse a été de 47.697 personnes par rapport au mois précédent.On compte 279.766 chômeurs de moins qu'en mars 2017, soit une décrue de 7,5% sur un an, selon le communiqué.Le ministère ne fournit pas de taux de chômage, laissant cela à l'Institut national de la statistique (INE) dont les données, calculées différemment, font référence.À la fin 2017, le taux de chômage était de 16,5% selon l'INE.L'Espagne connaît une croissance soutenue depuis 2014 après des années de récession, mais le taux de chômage, qui avait frôlé les 28% au plus fort de la crise, reste le deuxième plus élevé de la zone euro après celui de la Grèce.La décrue du nombre de chômeurs a surtout été marquée en mars dans la communauté valencienne (sud-est) ainsi que dans les régions de Catalogne (nord-est) et d'Andalousie (sud).Par secteurs, le chômage s'est réduit dans les services (-2,20%) et l' l'industrie (-0,55%) mais s'est notamment accru dans le domaine de la construction (0,52%).En mars, l'Espagne a compté 18,5 millions de personnes affiliées à la Sécurité sociale, soit 592.081 de plus qu'en mars 2017."De bons chiffres", a commenté le chef du gouvernement conservateur Mariano Rajoy sur son compte Twitter, ajoutant: "Continuons à favoriser la création d'emploi".Environ 88% des contrats signés en mars étaient cependant à caractère temporaire, un domaine dans lequel l'Espagne détient le record de la zone euro. Le nombre de contrats à durée indéterminée a toutefois augmenté de plus 8,4% par rapport à mars 2017, précise le ministère.Le gouvernement espagnol a légèrement relevé fin mars sa prévision de croissance pour 2018, à 2,7% contre 2,5% auparavant.Le nouveau ministre de l'Économie, Roman Escolano, a assuré que le taux de chômage s'établirait à 15% fin 2018, contre 16,5% fin 2017. Madrid tablait jusqu'ici sur un reflux plus net, à 14,7% fin 2018.(©AFP / 03 avril 2018 11h20)