Espagne: malgré la Catalogne, Rajoy veut faire approuver son budget 2018

Le gouvernement espagnol a adopté mardi son projet de budget pour 2018, retardé par la crise en Catalogne, le taillant sur mesure pour tenter de rallier une majorité au Parlement, avec notamment une hausse des retraites.L'objectif du gouvernement est que "la reprise économique bénéficie à tous les Espagnols, que personne ne reste à la marge", a déclaré le porte-parole du gouvernement, Inigo Mendez de Vigo, à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire.Le budget prévoit notamment une hausse de 1 à 3% des retraites les plus modestes, un sujet qui a fait descendre des dizaines de milliers de personnes dans les rues d'Espagne ces derniers mois."Nous espérons qu'il y aura une majorité pour l'approuver (...) Le gouvernement va intensifier les négociations, parler avec tous les partis politiques", a ajouté M. Mendez de Vigo.Depuis les élections de 2016, le Parti populaire (PP, conservateur) de Mariano Rajoy ne dispose plus de la majorité absolue à la chambre des députés. La procédure d'approbation du budget est donc devenue un délicat exercice d'équilibrisme politique, rendu encore plus compliqué par la crise en Catalogne.En 2017, M. Rajoy avait réussi à s'assurer après de rudes négociations le soutien crucial des cinq députés du Parti national basque (PNV), grâce à des largesses financières pour la région du nord-ouest.En septembre, la voie semblait donc dégagée et le gouvernement s'apprêtait à lancer la procédure budgétaire lorsque le référendum d'autodétermination illégal du 1er octobre en Catalogne, marqué par des violences policières, a mis le feu aux poudres.Sur fond de manifestations au Pays Basque en faveur du "droit à décider" des Catalans, le PNV a alors suspendu son soutien au budget du gouvernement. Depuis, il conditionne son vote à la levée de la tutelle imposée par Madrid à la Catalogne le 25 octobre quand le parlement régional a déclaré l'indépendance.En augmentant les pensions de 6,3 millions de retraités, le gouvernement place donc le PNV face à un dilemme, alors que les manifestations de retraités ont été particulièrement virulentes au Pays Basque.Les partis politiques ne soutenant pas ce budget "qui bénéficie à tous et ne porte préjudice à personne (...) devront expliquer pourquoi aux Espagnols", a d'ailleurs souligné M. Mendez de Vigo.Le Parti populaire donne aussi des gages à son allié de centre-droit Ciudadanos, avec lequel les relations se tendent depuis que Cidudadanos dépasse le PP dans les sondages.Mais le coût de la mesure est élevé, 1 milliard d'euros, alors que la Sécurité sociale a encore creusé son déficit en 2017. Et elle est assortie de 2 milliards d'euros de baisses d'impôts sur le revenu pour les retraités et d'autres catégories modestes.Alors que l'Espagne a pour la première fois en 2017 respecté l'objectif de réduction du déficit conclu avec Bruxelles, certains soulignent le risque pris par le gouvernement en débloquant ces dépenses.Le quotidien économique Cinco Dias souligne "la dangereuse tentation d'affaiblir la discipline fiscale" à l'approche d'échéances électorales. En 2019 se tiendront des élections municipales, régionales et européennes. Un électeur sur quatre en Espagne est retraité mais au PP, ils sont plus de 40%.Après avoir ramené son déficit à 3,07% du PIB en 2017, l'Espagne espère descendre à 2,2% en 2018. Elle passerait ainsi enfin sous la barre des 3% du PIB prévue par les traités européens."Il s'agit du budget d'une économie en croissance, mais d'un budget qui reste prudent sur le plan fiscal", s'est défendu le nouveau ministre de l'Economie, Roman Escolano, assurant que son pays serait en position de sortir de la procédure européenne de sanction pour déficit excessif en 2019.Un objectif à atteindre alors que la croissance, supérieure à 3% depuis trois ans, devrait ralentir à 2,7% en 2018 selon le gouvernement et la Banque d'Espagne.(©AFP / 27 mars 2018 17h46)