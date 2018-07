Après Barcelone et Madrid, une grève des taxis contre la concurrence des véhicules de tourisme avec chauffeurs (VTC) s'est étendue lundi à d'autres régions d'Espagne, tandis qu'une réunion du secteur avec le gouvernement s'est terminée sans accord.Les taxis menacent de bloquer des ports, des aéroports et même la frontière avec la France si leurs revendications ne sont pas satisfaites.La grève a été suivie notamment à Valence, sur la côte est, à Saragosse et Bilbao dans le nord et dans le sud à Séville et sur la Costa del Sol, en solidarité avec les chauffeurs de taxi de Barcelone, en grève depuis jeudi.Les taxis de Madrid, qui s'étaient joints à la grève dès samedi, ont provoqué lundi un embouteillage massif.Le secteur réclame la limitation du nombre des licences accordées aux VTC, notamment à Uber et à son concurrent espagnol Cabify, à une pour 30 licences de taxi, comme le prévoyait un règlement municipal de Barcelone suspendu par la justice après un recours du gouvernement espagnol.Le gouvernement est intervenu parce que la réglementation des taxis est jusqu'à présent du ressort de l'Etat et pas des régions. C'est cette suspension qui a mis le feu aux poudres la semaine dernière.Les représentants des taxis ont été reçus à la mi-journée par le ministère de l'Equipement à Madrid, sans réussir à parvenir à un accord.Les propositions du gouvernement sont "complètement insuffisantes", a jugé Miguel Angel Leal, le président de Fedetaxi, l'une des principales fédérations professionnelles, se disant favorable à la poursuite de la grève.La décision finale à ce sujet sera votée au cours d'assemblées générales dans les différentes fédérations.A Barcelone, la première destination touristique d'Espagne, des centaines de taxis noir et jaune occupaient pour le troisième jour la Gran Via, l'une des principales artères.Certains chauffeurs y ont dormi ces trois dernières nuits, sur des matelas posés à même l'asphalte, sous des tentes ou à l'intérieur de leurs voitures."Pour nous c'est un gros sacrifice d'être là, c'est la haute saison, il y a plein de touristes et nous pourrions gagner beaucoup d'argent mais nous devons dire que ça suffit", a expliqué à l'AFP Antonio Ramirez, 38 ans."S'ils commencent à donner des licences VTC à tout-va, il finira par y en avoir autant que de taxis et il n'y a pas du travail pour tous, nous ne gagnerons plus rien", a-t-il ajouté, rappelant que beaucoup de chauffeurs avaient contracté des prêts pour payer leur licence de taxi."J'ai fait un investissement en pensant que j'aurai un moyen de gagner ma vie pendant des années et le résultat, c'est que nous allons à la ruine", s'est désolé Hector Gonzalez, un autre conducteur occupant l'avenue.Les sociétés de VTC ont de leur côté durement critiqué la grève des taxis, en particulier en raison d'agressions de leurs conducteurs mercredi dernier, pendant la première journée de grève à Barcelone."Nous espérons sincèrement que l'Etat de droit ne cèdera pas au chantage de gens violents", a déclaré la plateforme Unauto, qui représente Uber et Cabify.(©AFP / 30 juillet 2018 18h42)