Esso France a vu son bénéfice net chuter en 2017

ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE

EXXONMOBIL

Paris - Le raffineur Esso SAF, filiale française du géant pétrolier américain ExxonMobil, a annoncé jeudi un bénéfice net 2017 en fort recul, pénalisé par des effets de stocks.Le bénéfice net a en effet chuté de 42% à 159 millions d'euros, a annoncé le groupe dans un communiqué.Esso a souffert d'une base de comparaison défavorable avec 2016, quand il avait profité d'importants effets de stocks positifs.Le chiffre d'affaires du groupe a en revanche progressé de 18% à 13,141 milliards d'euros et le bénéfice opérationnel ajusté (qui ne tient pas compte des effets stocks et autres éléments d'ajustement) a augmenté de 16% à 139 millions d'euros.Ce résultat reflète essentiellement "l'amélioration de la marge brute de raffinage dans un contexte de hausse et de volatilité des prix du pétrole brut, partiellement compensée par une augmentation des coûts des utilités et une charge pour restructuration", indique Esso.Le filiale à près de 83% d'ExxonMobil possède deux raffineries en France, à Gravenchon (Seine-Maritime) et Fos-sur-mer (Bouches-du-Rhône). Esso y a traité 16,1 millions de tonnes de brut l'an dernier et ses ventes de produits raffinés ont atteint 25,4 millions de m3, en hausse de 4,4%.Le conseil d'administration a proposé le versement d'un dividende de 1,5 euro par action, après l'avoir suspendu au titre de 2016.jmi/soe/spi(©AFP / 22 mars 2018 07h14)