Esso France: chiffre d'affaires 1T en hausse grâce au prix du pétrole

ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE

EXXONMOBIL

Paris - Esso S.A.F, filiale française du géant pétrolier américain ExxonMobil, a annoncé lundi une progression de 7% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, bénéficiant notamment de la hausse du prix du pétrole.Les ventes s'établissent à 3,4 milliards d'euros sur le trimestre, une augmentation qui reflète "à la fois la hausse des volumes vendus et celle des prix de marché des produits pétroliers", selon un communiqué.Au premier trimestre 2018, le prix moyen du baril de Brent s'est élevé à 67 dollars, une hausse de 24% par rapport à la même période en 2017, précise le groupe.Sur les trois premiers mois de l'année, les volumes vendus par Esso S.A.F atteignent 6,2 millions de mètres cube, en hausse de 3% par rapport au premier trimestre 2017. En France, les volumes vendus sont en progression de 6%."Le groupe reste exposé aux incertitudes concernant l'évolution du prix du pétrole brut et du dollar, à la volatilité des prix des produits pétroliers et des marges de raffinage dans un marché ouvert à une concurrence mondiale", constate Esso S.A.F.pid/fka/pb(©AFP / 14 mai 2018 17h35)