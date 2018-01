Etagère en kit et boulette de viande: cinq choses à savoir sur Kamprad et Ikea

Ingvar Kamprad, fondateur du géant de l'ameublement Ikea, est mort à l'âge de 91 ans. Voici cinq choses à savoir sur cet entrepreneur suédois et son empire du meuble en kit et de la boulette de viande.UN RICHE ACRONYMEIkea, que le groupe écrit en lettres capitales, est un acronyme, sans conteste l'un des plus célèbres de l'économie mondialisée: "Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd". Elmtaryd est le nom de la ferme des parents Kamprad dans le Småland, province méridionale de la Suède dont les habitants ont la réputation d'être aussi économes que besogneux. Agunnaryd est le nom de son village natal. La valeur de la marque a triplé depuis 2000 et vaut près de 20 milliards de dollars selon le classement 2017 du cabinet Interbrand dominé par Apple, pointant en 25e position, à deux longueurs du géant suédois du prêt-à-porter H&M.LE FISC PRODIGUES'il a gagné ses premiers milliards en Suède où le bois est à ceux qui sont venus de la camapgne ce que le formica représente pour les nouveaux citadins français, Kamprad renâcle à y payer l'impôt. En 1973, il quitte la Suède pour le Danemark puis la Suisse. Il ne reviendra sur ses terres natales qu'en 2014 pour s'acquitter d'un impôt symbolique de six millions de couronnes (600.000 euros aux cours actuels). L'essentiel de son patrimoine est ailleurs, car il a créé de nombreuses fondations et holdings aux liens complexes. Ikea, société de droit néerlandais, est elle dans le viseur de la Commission européenne qui a ouvert une enquête en décembre pour savoir si le groupe a bénéficié d'avantages fiscaux indus de la part des Pays-Bas. "Les impôts que nous payons constituent un élément important de notre engagement économique et social", répond Ikea dans son rapport d'activité 2017. Le groupe affirme avoir payé l'an dernier 1,3 milliard d'euros d'impôts au niveau mondial.CATALOGUE BEST-SELLERDiffusé pour la première fois en 1951, le catalogue Ikea est aujourd'hui diffusé à 250 millions d'exemplaires, davantage que la Bible dit-on, dans une trentaine de langues sur une cinquantaine de marchés. L'édition 2018 est envoyée à trois millions de foyers suédois, sur 10 millions d'habitants. En 2012, la marque avait dû faire amende honorable après avoir effacé les femmes de son catalogue en Arabie saoudite, une bourde qui avait choqué en Suède, pays épris d'égalité entre les sexes.BILLY, ETAGERE STAROn doit le fameux concept du meuble démontable à un employé de l'entreprise qui, au milieu des années 1950, s'aventure à retirer les pieds d'une table pour la faire entrer dans une voiture sans l'érafler. Selon le même principe, les étagères Billy, superstars du catalogue, sont livrées dans un carton plat, plan de montage et visserie compris. Dessinée par Gillis Lundgren et commercialisée dès 1979, Billy s'est vendue à des dizaines de millions d'unités et s'écoule encore au rythme d'une toutes les dix secondes. "J'ai réalisé les premières esquisses de Billy sur une serviette. Elle s'est malheureusement perdue", racontait Gillis Lundgren en 2009 pour une brochure anniversaire. "Ingvar parlait, et moi je dessinais".BOULETTES DE VIANDEEn 2017, les activités restauration d'Ikea (restaurants, bistrots, épiceries, etc) ont généré 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Plat traditionnel suédois, les boulettes de viande ("köttbullar" en suédois), avec leur variante végétarienne, sont une référence universelle de l'enseigne qui tente néanmoins de diversifier son offre localement. En 2015, le groupe a décortiqué les habitudes alimentaires et désirs de 11.000 personnes à Shanghaï, New York, Berlin ou Londres. Ikea sert aussi 100 millions de tasses de café chaque année.(©AFP / 28 janvier 2018 15h42)