Etat d'urgence aux Tonga à l'approche d'un cyclone

L'archipel des Tonga a décrété lundi l'état d'urgence et imposé le couvre feu dans sa capitale avant l'arrivée du puissant cyclone Gita, prévu en catégorie 5 --le niveau maximum--, qui a déjà semé le chaos dans les îles voisines des Samoa.Le Premier ministre par intérim Semisi Sika a déclaré un état d'alerte national, se disant "persuadé qu'une situation d'urgence est sur le point d'affecter le royaume".Le violent cyclone tropical Gita s'intensifie à mesure qu'il approche des îles Tonga. Selon les services météorologiques fidjiens, il devrait être un ouragan de catégorie cinq avant d'atteindre les îles Tonga lundi soir.Des rafales de vent atteignant les 275 km/h ont été enregistrées alors qu'il se renforce à l'est de l'île de Tongatapu, l'île la plus peuplée des Tonga.Le centre météorologique de Fua'amotus de Tonga a averti la population que "des vents destructeurs de la force d'un ouragan" sont à craindre.Lors de son passage sur les îles voisines Samoa vendredi soir, Gita a provoqué d'importantes inondations, entraînant l'évacuation de 200 personnes et de nombreuses coupures d'électricité.Le ministère de l'Information des Tonga a indiqué que des centres destinés à accueillir les populations évacuées seront ouverts à travers le royaume. Il a également conseillé aux habitants d'éviter les déplacements inutiles.La police a annoncé un couvre-feu à Nuku'alofa pour "protéger la population et les biens"."Nous exhortons les gens à trouver un refuge face à ce cyclone qui pourrait être le plus puissant de l'histoire du pays", a déclaré Stephen Caldwell, un responsable de la police locale.Philip Duncan, prévisionniste en chef des services météorologiques néo-zélandais, a indiqué que les modèles montraient actuellement que la tempête risquait de frapper directement Tongatapu.Mais il a précisé que la tempête pourrait aussi faire d'énormes dégâts en restant au large."Si elle se déplace un peu au nord ou au sud, elle pourrait techniquement ne pas toucher terre, mais cela reste des conditions très dures avec des vents à 230 km/h, des vagues de plus de 10 mètres en mer", a-t-il dit.Les cyclones sont fréquents dans le Pacifique en cette période de l'année. Les ouragans classés catégorie cinq s'avèrent extrêmement destructeursEn 2016, le cyclone Winston avait tué 44 personnes aux Fidji et en 2015 le cyclone Pam avait fait 11 morts et endommagé 65.000 maisons au Vanuatu.(©AFP / 12 février 2018 10h40)