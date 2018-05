Etat de droit: Paris et Berlin font pression ensemble sur la Pologne

Bruxelles - La France et l'Allemagne ont fait pression d'une seule voix sur la Pologne lundi à Bruxelles pour qu'elle modifie rapidement ses réformes judiciaires controversées, qui font l'objet d'une procédure inédite lancée par la Commission européenne."Nous attendons l'adoption rapide par la Pologne de mesures qui soient de nature à répondre pleinement aux préoccupations exprimées par la Commission", a déclaré au nom des deux pays la ministre française chargée des affaires européennes, Nathalie Loiseau, lors d'une réunion de ministres des 28.Elle faisait référence au bras de fer pour l'heure infructueux entre Varsovie et la Commission européenne, qui juge que l'indépendance de la justice polonaise est menacée par une série de réformes du gouvernement menée par les conservateurs nationalistes du parti Droit et Justice (PiS).Une prochaine rencontre de ce type entre les ministres des 28 et la Commission, programmée le 26 juin, "sera un moment important", a dit à l'AFP un responsable européen. Mais il s'est refusé à en faire une "date limite" pour clore le dialogue engagé il y a plus de deux ans par la Commission avec les autorités polonaises.Face à l'inflexibilité de Varsovie, la Commission a fini par déclencher fin décembre une procédure sans précédent, pouvant en théorie aller jusqu'à priver le pays de ses droits de vote au sein de l'UE. Elle avait toutefois laissé une dernière porte ouverte au dialogue, en ne lançant pas concrètement les étapes institutionnelles de cette procédure dite de l'article 7 du traité de l'UE."Nous réaffirmons que ce dialogue doit désormais produire des résultats tangibles, alors que le délai initialement imparti à la Pologne pour répondre aux recommandations de la Commission est nettement dépassé", ont insisté lundi Mme Loiseau et son homologue allemand Michael Roth, selon leur texte commun transmis à la presse."Ces dernières semaines nous avons progressé, mais pas suffisamment pour estimer que les risques systémiques n'existent plus en Pologne", a déclaré de son côté devant la presse le vice-président de la Commission, Frans Timmermans, qui participait à la réunion des ministres européens."J'ai informé les ministres du fait que ce dialogue ne pourra pas se poursuivre indéfiniment", a-t-il ajouté, avant d'espérer être en mesure d'annoncer "de bonnes nouvelles" lors de la réunion programmée fin juin.La Commission européenne a salué ces dernières semaines le fait que le gouvernement polonais ait renoué le dialogue. Mais elle a aussi déploré son refus de retirer des dispositions contestées qui donnent au gouvernement, selon Bruxelles, la mainmise sur la justice du pays."Toutes les solutions sont envisageables", a dit M. Timmermans lundi, n'excluant pas que la Commission décide de passer à "l'étape suivante" de la procédure de l'article 7. Celle-ci consisterait à demander un vote aux Etats membres pour "constater l'existence d'un risque clair de violation grave" de l'Etat de droit en Pologne.(©AFP / 14 mai 2018 16h54)