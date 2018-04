Etats-Unis: 7 morts et 17 blessés dans une mutinerie dans une prison de Caroline du Sud

Sept détenus sont morts et 17 autres ont été blessés dans une mutinerie survenue dans une prison de haute sécurité de Caroline du Sud, ont indiqué lundi les services de l'administration pénitentiaire de cet Etat du sud-est des Etats-Unis.La mutinerie a éclaté dimanche soir dans la prison Lee Correctional Institution de Bishopville, ont précisé les services pénitentiaires de Caroline du Sud sur Twitter, ajoutant qu'elle avait été maîtrisée tôt lundi matin, à 02h55."17 détenus ont nécessité des soins médicaux à l'extérieur (de l'établissement, ndlr) et 7 détenus ont été tués", a assuré l'administration pénitentiaire, indiquant qu'il n'y avait eu aucun blessé côté gardiens de prison et forces de l'ordre.L'incident a impliqué plusieurs prisonniers, a-t-il également été indiqué. Une enquête est en cours.Dans un premier temps, dimanche soir, les services pénitentiaires de l'Etat avaient simplement mentionné "un incident en cours" débuté à 19H15.(©AFP / 16 avril 2018 14h28)