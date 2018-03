Les Etats-Unis et 18 pays de l'Union européenne, rejoints notamment par l'Ukraine, le Canada, la Norvège et l'Australie, ont annoncé depuis lundi 121 expulsions de diplomates russes à la suite de l'empoisonnement en Grande-Bretagne de l'ex-espion russe Sergueï Skripal.En ajoutant les 23 Russes déjà expulsés par le Royaume-Uni, ce sont 144 diplomates russes qui sont visés par une expulsion. Devraient s'y ajouter sept membres de la mission russe au siège de l'Otan à Bruxelles, auxquels l'Alliance a annoncé mardi retirer l'accréditation.Voici la liste des expulsions annoncées, auxquelles la Russie a promis de riposter :Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a annoncé mardi que l'Alliance, dont le siège est à Bruxelles, allait retirer l'accréditation de sept diplomates russes et rejeter trois nouvelles demandes d'accréditation.Les sept ressortissants russes vont être expulsés de Belgique, a précisé à l'AFP une source proche du dossier.- Autres paysL'Ukraine a annoncé l'expulsion de 13 diplomates russes "dans un esprit de solidarité avec nos partenaires britanniques et nos alliés transatlantiques et en coordination avec les pays de l'UE".Le Canada a décidé d'expulser quatre diplomates. Le gouvernement canadien a également indiqué avoir rejeté trois demandes de personnel diplomatique supplémentaires présentées par le gouvernement russe.L'Australie a annoncé l'expulsion de deux diplomates russesLa Norvège et la Macédoine ont annoncé chacune l'expulsion d'un diplomate russe, l'Albanie, de deux, et la Moldavie de trois.burs-ces-neo(©AFP / 27 mars 2018 20h38)