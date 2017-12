Etats-Unis: Roy Moore dépose un recours contre sa défaite en Alabama

Le candidat malheureux du parti républicain dans l'Alabama pour le Sénat américain, Roy Moore, a déposé un recours de dernière minute contre sa défaite le 12 décembre face au démocrate Doug Jones.Cet Etat du Sud n'avait pas élu de sénateur démocrate depuis 1992. Le scrutin a représenté un revers pour le président Donald Trump qui avait fait fi des allégations d'attouchements sur mineures visant Roy Moore, un ancien magistrat ultra-conservateur. La majorité républicaine au Sénat s'est vue ramenée à 51 sièges sur 100.M. Jones avait obtenu 49,9% des voix et M. Moore 48,4%, soit une marge de près de 21.000 voix sur un total de 1,3 million de bulletins.M. Moore a déposé son recours un jour avant la certification officielle du résultat, ont indiqué mercredi soir les responsables de sa campagne."L'objet du recours est de préserver les preuves d'une fraude électorale potentielle et de repousser la certification par le secrétaire d'Etat de l'Alabama John Merrill en attendant une enquête approfondie", ont-ils indiqué dans un communiqué.Le communiqué évoque "des irrégularités dans 20 circonscriptions" du comté de Jefferson qui ont selon lui "suffi à renverser le résultat de l'élection". Il cite un théoricien conspirationniste, Richard Charnin, qui considère également comme truquées l'élection présidentielle de 2004 et la primaire démocrate de 2016.Le recours contient en outre une attestation de M. Moore "déclarant qu'il a passé avec succès un test au polygraphe (détecteur de mensonges) qui a confirmé que les allégations de mauvaise conduite faites à son encontre durant la campagne étaient totalement fausses".Si les autorités de l'Alabama ne déclenchent pas un nouveau comptage des voix, M. Jones devrait siéger au Sénat américain début janvier.M. Moore avait perdu son avance dans les sondages après la publication par le Washington Post d'accusations de femmes pour des faits remontant aux années 1970 et 1980, qu'il nie en bloc.Agé de 70 ans, Roy Moore avait été élu deux fois président de la Cour suprême de l'Alabama, fonction dont il a été déchu deux fois: la première en 2003 pour avoir refusé de retirer d'un bâtiment judiciaire une statue de deux tonnes en l'honneur des Dix Commandements; la seconde en 2016, après avoir défié la Cour suprême des Etats-Unis en refusant d'appliquer sa décision légalisant le mariage homosexuel.Il a également suggéré que les attentats du 11-Septembre pourraient être liés à un manque de foi en Dieu ou encore que les Musulmans devraient se voir interdire toute charge publique.(©AFP / 28 décembre 2017 10h47)