Etats-Unis: Total se renforce dans le Golfe du Mexique

Paris - Le groupe pétrolier Total a acquis des parts de 20% dans deux découvertes dans le Golfe du Mexique dans le cadre de la mise en liquidation de la société Cobalt International Energy, a-t-il annoncé mercredi, renforçant ainsi sa présence dans l'offshore profond."Cette mise en vente des actifs de Cobalt nous fournit l'opportunité de compléter notre portefeuille dans le Golfe du Mexique dans des conditions particulièrement attractives et de pouvoir mettre en oeuvre nos compétences d'opérateur en grand offshore", a déclaré Arnaud Breuillac, directeur général de l'exploration-production de Total, dans un communiqué.Pour un montant total d'environ 300 millions de dollars, le groupe français porte ainsi sa participation à 32,5% dans la découverte d'Anchor (opérée par Chevron) et à 60% dans la découverte de North Platte, dont il devient l'opérateur, en partenariat avec Statoil qui acquiert les 40% restants. Total récupère aussi 13 blocs d'exploration offshore, dont il sera l'opérateur.La découverte de North Platte est située à environ 1 300 mètres de profondeur d'eau à 275 kilomètres au large des côtes de la Louisiane, d'après Total.Total avait annoncé en janvier l'acquisition d'une participation de 12,5% dans quatre blocs sur Anchor, situé dans la même formation, à environ 1 500 mètres de profondeur d'eau.Découvert en 2014, Anchor constitue "l'une des découvertes récentes les plus importantes de la zone", d'après le groupe. Elle est opérée par Chevron (55%) aux côtés de Total (32,5%) et Venari (12,5%).juj/ef/php(©AFP / 11 avril 2018 07h30)