Etats-Unis: Warren Buffet, Jeff Bezos et Jamie Dimon s'allient dans l'assurance-santé

Les milliardaires Warren Buffett et Jeff Bezos et le banquier Jamie Dimon ont annoncé mardi s'allier pour créer une entreprise fournissant des services de santé abordables aux employés américains de leurs sociétés respectives.Le but de cette initiative entre trois des hommes les plus influents et puissants des milieux d'affaires américains est de réduire la facture santé pour leurs employés."L'objectif est d'améliorer la satisfaction des employés et de réduire les coûts", ont-ils souligné dans un communiqué.M. Buffett est à la tête du conglomérat Berkshire Hathaway, Jeff Bezos dirige Amazon et Jamie Dimon est le PDG de JPMorgan Chase, première banque américaine en termes d'actifs.La nouvelle société sera indépendante et à but non lucratif et va se focaliser premièrement sur les technologies afin d'aider les employés et leurs familles à mieux comprendre le fonctionnement du système de santé américain.Cette annonce inédite arrive en plein débat sur l'explosion des prix des médicaments aux Etats-Unis et des efforts répétés mais infructueux du Congrès à abroger l'Obamacare."Le système de santé est complexe mais nous entrons dans cette aventure en étant conscients du degré de difficulté", explique Jeff Bezos, cité dans le communiqué. "Aussi difficile que ça puisse être, réduire le fardeau de la couverture santé tout en améliorant les revenus des employés et de leurs familles en vaut la peine", ajoute-t-il.La nouvelle société sera temporairement co-dirigée par des responsables des trois entreprises: Todd Combs (Berkshire Hathaway), Marvelle Sullivan Berchtold (JPMorgan Chase) et Beth Galetti (Amazon).Une équipe dirigeante permanente sera nommée prochainement, ainsi que le lieu où sera installé son siège.(©AFP / 30 janvier 2018 15h10)