Etats-Unis: deux blessés par balle dans une université de Louisiane

Deux personnes ont été blessées par balle dans la nuit de jeudi à vendredi sur le campus d'une université de Louisiane, dans le sud des Etats-Unis, a annoncé la direction de l'établissement, précisant que les lieux ont été depuis sécurisés."La police de l'université confirme qu'un incident impliquant plusieurs individus s'est produit sur le campus nord", a tweeté vendredi matin la direction de la Southeastern Louisiana University, située à Hammond, à quelque 70 km au nord de LLa Nouvelle-Orléans.Les faits se sont produits dans la nuit, et les étudiants et l'encadrement ont été alertés à quatre heures du matin, précise l'université sur Twitter."Des coups de feu ont été tirés. Deux individus ont été victimes de blessures ne mettant pas leur vie en danger", ajoute la direction de l'établissement, soulignant qu'il n'y a plus de "menace" sur le campus.Ces faits, qui surviennent en plein débat sur les armes à feu aux Etats-Unis après la fusillade ayant fait 17 morts dans un lycée en Floride, font l'objet d'une enquête.(©AFP / 23 février 2018 16h38)