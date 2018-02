Etats-Unis: le recensement 2020 reflètera-t-il fidèlement la population?

"Etes-vous citoyen américain?" Avec une possible question sur la citoyenneté, susceptible de décourager les minorités ethniques d'y participer, le futur recensement de la population aux Etats-Unis est sous le feu des critiques bien avant d'avoir commencé."Les représentants sur le terrain (...) se heurtent à une crainte sans précédent parmi les personnes sondées participant aux tests" de préparation du recensement de 2020, constate Arturo Vargas, directeur de Naleo, une organisation qui promeut la participation des Latinos dans la société américaine.Face à un président américain qui a réaffirmé dans son discours sur l'état de l'Union sa volonté de limiter l'immigration légale et renforcer la lutte contre les clandestins, toute une frange de la population pourrait tout simplement refuser de participer au prochain comptage, par crainte que l'administration Trump puisse utiliser ces informations contre eux.Cela truquerait ainsi les données finales, qui sont collectées tous les dix ans.Mi-décembre, le ministère de la Justice a envoyé une requête pour demander que cette question sur la citoyenneté soit ajoutée dans le recensement au motif que cela permettrait de recueillir des données plus précises pour faire respecter le "Voting Rights Act" qui interdit la discrimination raciale en matière de vote. Cette proposition a depuis suscité une vague d'indignation."Le Bureau de recensement est en train d'examiner la requête du ministère de la Justice", a déclaré il y a une semaine Al Fontenot, le directeur associé des programmes de recensements, précisant que le dossier était aux mains d'avocats et d'experts."Nous sommes focalisés sur le fait d'avoir la liste de questions finalisée d'ici le 31 mars pour la soumettre au Congrès" comme prévu par la loi, a-t-il ajouté, sans se prononcer sur le fond.Pourtant, "le recensement est essentiel à la démocratie américaine", insiste Matthew Snipp, professeur de sciences humaines à l'université de Stanford.Inscrit dans la Constitution, il détermine le nombre de sièges que chaque Etat détient à la Chambre des représentants.Répondre au recensement, c'est aussi contribuer à une juste répartition et distribution des plus de 675 milliards de dollars de fonds fédéraux annuels consacrés aux écoles, aux hôpitaux, aux routes et autres services publics, a indiqué le Bureau de recensement, qui dépend du ministère du Commerce.La sous-estimation de certaines communautés est un problème ancien. Des experts ont ainsi estimé que lors du dernier recensement, en 2010, les résidents latinos avaient été sous comptabilisés de 775.000 personnes. Mais le problème pourrait être de plus grande ampleur cette fois.Procéder à un changement majeur du questionnaire au dernier moment "serait un sabotage des efforts du Bureau de recensement pour mettre en place une stratégie de comptabilité techniquement sophistiquée" pour un résultat le plus précis possible, prévient Arturo Vargas.Cela risque aussi d'augmenter son coût déjà estimé à 15,6 milliards de dollars contre 12,9 milliards en 2010, avec la mise en place de contre-visites pour tenter de convaincre les intéressés de répondre à l'enquête.Les conséquences politiques et économiques ne tarderaient pas non plus à se manifester.Concrètement, si les minorités ethniques ne participaient pas pleinement au recensement, cela pourrait affecter l'équilibre politique au Congrès dans la mesure où ces populations sont plutôt concentrées dans les villes où les Démocrates obtiennent le plus de soutien."Dans des Etats comme le Texas, la Californie ou l'Arizona qui comptent d'importantes communautés hispaniques, des sièges pourraient être perdus si ces minorités étaient sous comptabilisées", prévient Matthew Snipp.Au-delà d'une menace pesant sur la démocratie représentative et une bonne répartition du budget alloué aux communautés, "des inexactitudes dans les données du recensement menaceraient (...) la vitalité économique de la nation et l'aide sociale à long-terme", poursuit Arturo Vargas.De nombreuses entreprises scrutent en effet des données du recensement décennal. Les données démographiques, la localisation des clients et employés potentiels leur permettent d'affiner leur projet d'investissement, d'implantation d'usines ou de magasins et de recevoir le soutien financier des banques.Il reste deux mois au ministre du commerce Wilbur Ross pour décider des questions qui doivent être soumises au Congrès pour examen.En 2010, la population américaine était de 308,8 millions de personnes, en hausse de 9,7% en dix ans, selon les chiffres du dernier recensement. Selon les dernières estimations, elle serait actuellement de près de 327 millions de personnes (+5,8%).(©AFP / 02 février 2018 11h54)