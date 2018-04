Etats-Unis: les normes antipollution des voitures vont être assouplies

La décision de l'administration Trump lundi d'assouplir les normes à venir de pollution pour les voitures particulières menace de déclencher une bataille politique et juridique avec la Californie, qui entend pour sa part maintenir des objectifs plus ambitieux.Surnommées "CAFE" (Corporate Average Fuel Economy), les normes pour la période 2022-2025 avaient été fixées par la précédente administration démocrate de Barack Obama peu avant l'arrivée du républicain Donald Trump à la Maison Blanche.Elles prévoyaient des augmentations graduelles de l'autonomie des véhicules pour atteindre un objectif de 54,5 miles pour un gallon d'essence (4,32 litres aux cent kilomètres) en 2025."Les conclusions de l'administration Obama étaient erronées", a affirmé lundi dans un communiqué le responsable de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) Scott Pruitt."Sous l'administration Obama, le processus d'évaluation des normes a été mené trop rapidement pour des raisons politiques et a été établi sur des références qui ne correspondent pas à la réalité, fixant des normes trop élevées", a-t-il accusé."L'exemption californienne est actuellement en cours d'examen par l'EPA", ajoute le communiqué de l'agence.La Californie peut, grâce à une exemption, fixer des normes encore plus dures que le reste du pays en la matière, ce qu'elle fait depuis plusieurs décennies, incitant les constructeurs automobiles à s'adapter sur les siennes plutôt que les normes fédérales pour pouvoir y vendre leurs voitures.Xavier Becerra, le procureur général de Californie, un Etat traditionnellement démocrate, a immédiatement réagi à l'annonce de l'EPA, affirmant dans un communiqué que "l'offensive de l'administration Trump contre les normes de pollution des voitures met en danger notre capacité à protéger la santé de nos enfants, lutter contre le changement climatique et permettre aux Américains d'économiser de l'argent"."Nous sommes prêts à aller en Justice pour préserver ces normes essentielles et pour répondre à la guerre déclarée par l'administration contre l'environnement", a-t-il menacé."Le fédéralisme ne veut pas dire qu'un Etat peut dicter les normes pour le reste du pays", a affirmé de son côté M. Pruitt. "Il est dans notre intérêt d'avoir des normes nationales et nous travaillerons avec tous les Etats, y compris la Californie, pour y parvenir", a-t-il poursuivi.Le président américain avait annoncé dans les mois qui ont suivi son arrivée à la Maison Blanche en janvier 2017 qu'il demanderait à l'EPA d'examiner les normes établies pour la période 2022-2025 avec pour objectif de les revoir.Cette décision faisait partie de son intention de démanteler la majeure partie du "plan climat" établi par son prédécesseur. M. Trump a également décidé de retirer les Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat, estimant qu'il nuit aux intérêts économiques américains.L'Alliance Automobile, qui réunit les 12 constructeurs les plus importants aux Etats-Unis, n'a pas réagi directement à la décision de l'EPA mais a affirmé sur son site qu'elle avait déjà atteint en grande partie les objectifs fixés par les accords de Paris en matière de pollution automobile.Les normes CAFE ne sont pas établies par voiture mais pour l'ensemble de la gamme de chaque constructeur. C'est-à-dire que, pour chaque modèle consommant beaucoup d'essence, doit également y figurer un modèle en consommant peu ou pas du tout (comme les voitures électriques) et c'est la moyenne qui doit répondre à la norme en vigueur.L'Alliance affirme que les émissions de dioxyde de carbone (CO2) sont déjà de 21% inférieures pour les automobiles neuves vendues aux Etats-Unis à ce qu'elles étaient en 2005 pour un objectif de 26% à 28% fixé par l'accord de Paris.Mais les normes établies pour les seuls Etats-Unis pour la période 2022-2025 auraient porté cette réduction à 50%, souligne l'alliance.Avec le recul des prix de l'essence ces dernières années, les consommateurs américains ont recommencé à racheter des véhicules plus gros et plus polluants, les SUV (4x4 de ville) et les "pickup" (camionnettes à plateau) représentant désormais plus de 60% du marché.(©AFP / 02 avril 2018 23h49)