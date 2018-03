Ethiopie: 38 personnes tuées dans un accident de bus

Addis Abeba - Trente-huit personnes ont été tuées lundi dans le nord de l'Éthiopie lors de la sortie de route du bus qui les transportait, a rapporté mardi la radio-télévision Fana, proche du pouvoir."Un total de 38 personnes (28 hommes et 10 femmes) ont été tuées dans l'accident", a indiqué Fana sur son site internet, citant les autorités du district de Legambo, où l'accident a eu lieu.La radio-télévision a publié une photo du bus bleu et blanc, dont la partie avant est complètement détruite, se trouvant quelques mètres en contrebas de la route.Fana a précisé que les passagers ayant survécu, au nombre de 10, souffrent de blessures "graves et légères". La plupart des victimes sont des étudiants d'université.Selon la même source, le bus voyageait vers l'est lundi entre les villes de Mekane Selam et Desie lorsqu'il est sorti de la route dans des circonstances encore inconnues.Le porte-parole du gouvernement régional amhara, Nigussu Tilahun, a confirmé l'incident. "On peut imaginer que c'est probablement un problème technique, mais la police est en train d'enquêter".De nombreuses personnes en Ethiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, utilisent les bus pour les longs trajets. Le réseau routier a été largement rénové et étendu ces dernières années, mais les bus sont souvent vétustes.(©AFP / 13 mars 2018 11h57)