Addis Abeba - Le dirigeant oromo Abiy Ahmed a été choisi mardi par la coalition au pouvoir en Ethiopie pour devenir son leader et donc le prochain Premier ministre, a annoncé la télévision publique EBC."Le Conseil de l'EPRDF (le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens) a élu le Dr Abiy Ahmed à la tête du parti", a indiqué EBC. M. Abiy devrait succéder au Premier ministre Hailemariam Desalegn, qui avait démissionné en février.M. Abiy devrait donc devenir le premier Premier ministre appartenant à l'ethnie oromo, la principale du pays, depuis l'arrivée au pouvoir de l'EPRDF en 1991.Le choix de M. Abiy doit encore être confirmé par le Parlement, dont tous les sièges appartiennent à l'EPRDF, une coalition de quatre partis constitués sur une base régionale et ethnique.Hailemariam Desalegn avait créé la surprise dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique en annonçant sa démission le 15 février, après avoir été confronté à un mouvement de contestation antigouvernementale sans précédent depuis la mise en place de l'actuel régime.Le mouvement de protestation avait débuté fin 2015 en région oromo (sud et ouest) puis s'était étendu courant 2016 à d'autres régions, dont celle des Amhara (nord). Sa répression a fait au moins 940 morts.Ces manifestations étaient avant tout l'expression d'une frustration des Oromo et des Amhara, qui représentent 60% de la population, face à ce qu'ils perçoivent comme une sur-représentation de la minorité des Tigréens au sein de l'EPRDF.Au lendemain de la démission de M. Hailemariam, avait été décrété le 16 février un état d'urgence qui interdit notamment toute manifestation.(©AFP / 27 mars 2018 21h21)