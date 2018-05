Ethos salue le règlement du conflit concernant Sika

Zurich (awp) - La fondation Ethos salue l'accord trouvé par le conseil d'administration de Sika, la famille Burkard et Saint-Gobain. Au bénéfice de toute les parties impliquées, il assure l'indépendance de Sika, écrit vendredi la fondation genevoise. Celle-ci soutient également la volonté du conseil d'administration du fabricant zougois de spécialités chimiques de simplifier la structure du capital et d'introduire l'égalité de traitement des actionnaires."En tant qu'actionnaire à long terme de Sika, nous sommes très contents de l'issue qui a pu être trouvée. Nous saluons le bon sens des personnes impliquées dans la négociation, ce qui permet maintenant à la société de poursuivre sa stratégie de croissance avec succès et de manière indépendante" déclare Dominique Biedermann, le président de la fondation Ethos, cité dans le communiqué d'Ethos.Ethos salue tout particulièrement les propositions du conseil d'administration visant à introduire l'action nominative unique ainsi qu'à supprimer la limite d'inscription des actionnaires et la clause de sortie ("opting-out"), points sur lesquels les actionnaires de Sika devront se prononcer lors de l'assemblée générale extraordinaire du 11 juin.vj/al(AWP / 11.05.2018 10h46)