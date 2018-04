Eurofins acquiert l'américain Covance Food Solutions

Le géant français des analyses biologiques Eurofins a annoncé lundi se renforcer sur le marché très compétitif des tests alimentaires avec l'acquisition de l'américain Covance Food Solutions pour 670 millions de dollars.Eurofins, spécialiste des services d'analyses biopharmaceutiques, alimentaires et environnementales, a signé un accord avec l'américain LabCorp pour lui racheter son activité de tests alimentaires et de conseils Covance Food Solutions.La transaction, qui permettra aussi à Eurofins d'étendre sa présence en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Asie, doit être finalisée au cours du troisième trimestre, selon un communiqué.Eurofins affirme que l'opération, qui bénéficie de conditions fiscales favorables aux Etats-Unis, aura un effet positif immédiat sur la rentabilité du groupe."C'est un investissement important mais Eurofins a les moyens de le financer et l'actif est de bonne qualité", souligne la société française qui a réalisé en septembre 2017 l'acquisition la plus importante de son histoire, celle du laboratoire américain EAG pour 780 millions de dollars."Au-delà de cette opportunité particulière, Eurofins a l'intention de rester discipliné dans ses investissements et conservateur dans la gestion de son bilan et de son endettement", assure-t-elle.Comme les deux sociétés ont des implantations géographiques et des services complémentaires, "aucune restructuration de leurs activités n'est nécessaire", selon le communiqué.Covance Food Solutions, passé sous la houlette de LaboCorp en 2015, est spécialisé dans les tests en laboratoire réalisés sur les produits alimentaires et les boissons.L'entreprise compte 9 établissements aux Etats-Unis, 2 au Royaume-Uni et un en Asie. Elle emploie 850 salariés et vise un chiffre d'affaires de 160 millions de dollars en 2018.La croissance externe d'Eurofins a atteint un record l'an dernier avec quelque 60 acquisitions pour un montant total de 1,5 milliard d'euros.(©AFP / 30 avril 2018 09h54)