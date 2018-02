Europa League: un policier meurt après des violences de supporters à Bilbao

Madrid - Un agent de la police basque est mort jeudi, pour des raisons encore inconnues, après des violences qui ont impliqué des supporters du Spartak Moscou avant la rencontre d'Europa League entre leur club et l'Athletic Bilbao dans cette ville du nord de l'Espagne, a fait savoir la police basque."Nous pouvons confirmer ce décès", a déclaré une porte-parole de l'Ertzaintza, la police régionale basque, sans vouloir confirmer les informations de presse selon laquelle le policier serait mort d'un infarctus. La police attendra les résultats de l'autopsie pour en dire plus, a-t-elle ajouté.Le vice-conseiller à la sécurité du gouvernement régional basque, Josu Zubiaga, a lui précisé auprès de la radio Cadena Ser que dans l'attente des "rapports médico-légaux, tout semble indiquer qu'il n'y a pas eu de contact violent et direct ayant pu entraîner le décès".Toujours selon les journaux espagnols, le policier décédé faisait partie des 500 hommes mobilisés pour prévenir les débordements de supporters du Spartak, connus pour leur violence.Les affrontements n'ont pas manqué avant le match . "Il y a eu cinq personnes arrêtées, nous ne savons pas s'ils sont tous des supporters du Spartak, mais plusieurs d'entre eux sont Russes", avait déclaré auparavant un porte-parole de l'Ertzaintza, sans pouvoir préciser le nombre des blessés, ni la gravité de leurs blessures.Ces heurts se sont produits au moment de l'arrivée des ultras du Spartak au stade de San Mamés de Bilbao. Certains d'entre eux ont allumé des fumigènes et renversé des poubelles, provoquant des charges de la part des policiers.L'Athletic Bilbao et le Spartak Moscou s'affrontaient jeudi soir en 16e de finale retour d'Europa League, une semaine après la victoire du club basque en Russie (3-1) lors du match aller.(©AFP / 22 février 2018 23h23)