Eutelsat confirme ses objectifs malgré des résultats 1S en baisse

EUTELSAT COMMUNICATIONS

Paris - L'opérateur européen de satellites Eutelsat a publié vendredi un bénéfice net en repli de 18,6%, sur le premier semestre de son exercice décalé, à 156,5 millions d'euros, mais a confirmé ses objectifs pour l'exercice en cours et les suivants.Sur les six premiers mois de son exercice, son chiffre d'affaires a reculé de 7,7% (-5,7% à périmètre et taux de change constants) pour atteindre 696,6 millions d'euros."Les résultats du premier semestre sont en ligne avec nos attentes, la baisse du chiffre d'affaires reflétant, comme au premier trimestre, une base de comparaison défavorable en 2017", a commenté le directeur général d'Eutelsat, Rodolphe Belmer, cité dans le communiqué.L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) est également en baisse, de 7,4%, à 544,6 millions d'euros mais la marge d'Ebitda progresse de 0,3 point pour s'établir à 78,2%, la hausse atteignant 0,5 point à taux de change constant.Dans le détail, le groupe subit avant tout la forte baisse de son activité "données fixes" (qui représente 11% du chiffre d'affaires), en baisse de 10,6% à base comparable, à 73,4 millions d'euros, principalement sous l'effet de la baisse du haut débit fixe (-8,1%).Principale activité du groupe, la vidéo, qui représente 66% des ventes du groupe, est en repli de 1,2%, à 449,2 millions d'euros, notamment sous l'effet de la fin du contrat télé d'Orange sur les 12 derniers mois.Le nombre de chaînes diffusées continue malgré tout sa progression de 7,4% au 31 décembre et même en hausse de 28% sur les chaînes en haute définition.Les "services aux gouvernements", qui représentent 12% du chiffre d'affaires global, sont restées stables sur le semestre, avec de ventes qui s'établissent à 80,7 millions d'euros, grâce notamment à "un bon niveau de renouvellement avec le gouvernement américain", précise le communiqué.Eutelsat précise par ailleurs que 67% de ses répétiteurs sont actuellement occupés, en recul de 3,9 points sur un an.Le carnet de commandes de l'opérateur s'établit pour sa part à 4,7 milliards d'euros au 31 décembre, en baisse de 11,3% sur un an, et représente 3,2 années de chiffre d'affaires, pour 85% lié à la vidéo.Au titre des perspectives, l'opérateur a confirmé la totalité de ses objectifs à court et moyen terme et s'attend toujours, notamment, à une baisse de son chiffre d'affaires sur l'exercice comprise entre -1% et -2%, avant de revenir en légère croissance à l'exercice suivant.els/ef/spi(©AFP / 16 février 2018 07h50)