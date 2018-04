Evacuation massive vendredi à Berlin pour désamorcer une bombe de la dernière guerre

Berlin - Une vaste évacuation est prévue vendredi dans le centre de Berlin après la découverte d'une bombe de 500 kilos datant de la Deuxième guerre mondiale près de la gare centrale, a annoncé mercredi la police.La gare centrale de Berlin, les ministères de l'Economie et des Transports, des ambassades ainsi que l'hôpital de l'armée allemande et le complexe en travaux des services de renseignement allemands (BND) sont notamment concernés, selon un porte-parole de la police.Des immeubles d'habitation, des musées et des bureaux sont également dans le périmètre de sécurité mais il est "prématuré" de dire combien de personnes seront concernées par l'évacuation qui devrait a priori débuter à 07H00 GMT (09H00 locale).Le transport ferroviaire depuis et vers Berlin devrait lui être très perturbé, le Hauptbahnhof, principale gare de la capitale, étant en plein dans le périmètre. La compagnie nationale des chemins de fer, Deutsche Bahn n'avait pas communiqué encore sur le sujet à la mi-journée.En octobre dernier, 10.000 personnes d'un quartier du sud-ouest de Berlin ont été évacuées le temps que les services de déminage désamorcent une bombe de 250 kilos.En septembre 2017, la découverte à Francfort d'une énorme bombe britannique dotée d'une charge explosive de 1,4 tonne avait déclenché la plus grosse opération de déminage du genre depuis 1945 : 65.000 habitants avaient été préalablement évacués.(©AFP / 18 avril 2018 10h01)